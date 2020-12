Fabio Jakobsen doet zijn indrukwekkende verhaal na doodsmak in Polen: “Elke keer dacht ik: dit is het, ik ga dood”

Veldrijden Nu ook Dendermon­de erbij komt, kan Van Aert fel ingekorte Wereldbe­ker zomaar winnen: “Het zou straf zijn”

22 december Wout van Aert heeft de drie resterende Wereldbekercrossen in Dendermonde (zondag), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari) toegevoegd aan zijn winterprogramma. Dat betekent dat hij het door Covid-19 zwaar gedecimeerde regelmatigheidscriterium (van 13 naar 5 wedstrijden) kan winnen. Van Aert staat momenteel tweede in de Wereldbeker met 55 punten. Dat zijn er slechts zeven minder dan leider Michael Vanthourenhout. Van der Poel, die de openingsmanche in Tabor miste, is vijfde met 40 punten. Pidcock, pas 17de in Tsjechië, volgt op plaats negen met 34 punten. Van Aert won de Wereldbeker al twee keer: in 2016 en 2017. "Het zou straf zijn mocht hij daar een derde keer in slagen", aldus coach Marc Lamberts. Maar die mogelijkheid moet volgens hem niet worden uitgesloten. "Als je ziet welk hoog niveau hij al haalt met een minimum aan competitie (Namen was pas zijn vierde veldrit, red.) en specifieke crosstraining, dan kan je alleen maar concluderen dat deze discipline hem écht wel in de genen zit."