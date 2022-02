Fabio Jakobsen doet het op z'n eentje in de sprint in Kuurne: “Ik gebruikte de drie aanvallers als lead-out”

WielrennenFabio Jakobsen is anno 2022 de rapste van het peloton. De Nederlander bewees dat nog eens door in Kuurne-Brussel-Kuurne de zege naar zich toe te trekken in de massasprint . “Maar het was de hele dag niet gemakkelijk.”

Er was anderhalf jaar geleden die horrorcrash, er werd even gevreesd voor zijn leven en carrière. En toch is Fabio Jakobsen helemaal terug, nu zelfs met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, een van de officieuze sprint-WK’s op de koerskalender. Jakobsen legde in Kuurne Caleb Ewan erop.

“Het viel vanaf 100 kilometer voor de aankomst niet meer stil. We moesten iedereen in de ploeg gebruiken om überhaupt dichter te komen op de koplopers. In de laatste rechte lijn heb ik de drie vooraan dan maar gebruikt als lead-out”, aldus Jakobsen.

Fabio Jakobsen.

“Ik ging mijn sprint aan op 300 meter van de meet en dook in hun slipstream. Het was wind op, dus daar kon ik heel even profiteren. Daarna was het kijken of ik het kon houden tot de streep. Ik voelde Ewan nog op links komen en ik dacht dat hij meer snelheid had, gelukkig kon ik jumpen naar de streep en haalde ik het.”

“Weet je, na regen komt zonneschijn”, verwees Jakobsen naar zijn verlden. “Deze wedstrijd staat bij sprinters hoog op het lijstje, dat maakt super mooi. Als ik nu van mijn fiets stap ben ik deels blij omdat we weer vrij zijn na corona, maar dan denk ik aan Oekraïne en dat maakt me heel stil. Mijn gedachten zijn bij die mensen.”

En wat was er dan nog aan van die preek van Patrick Lefevere? “Wel, dat is topsport”, vertelde Jakobsen. “Het hoort erbij en ik kan er persoonlijk wel van genieten. Ik denk dat hij nu wel blij zal zijn. Het heeft geholpen om de boel op scherp te stellen. Ik heb er in elk geval mijn motivatie voor vandaag uitgehaald.”

Yves Lampaert: “Met Fabio is het tof koersen, maar we kregen niet veel hulp meer op het laatste”

Zdenek Stybar: “Blij dat Fabio het kon afmaken, op het einde moesten we alles op alles zetten om naar aanvallers te rijden”

