Exclusief voor Milaan-Sanremo: win een gesigneerd shirt van Wout van Aert met de Gouden Klassiekers

Verlengt Wout van Aert zijn titel in Milaan-Sanremo? Of schrijft Mathieu van der Poel zijn naam een eerste keer op de erelijst? Of pakt Philippe Gilbert er zijn vijfde Monument? Wie het ook wordt, het belooft een razend spannende editie van La Primavera te worden, te volgen op VTM en HLN.be.

Om de spanning nog wat extra op te bouwen springt ook de Gouden Klassiekers mee op de kar. De speeldagwinnaar van Milaan-Sanremo wint straks niet alleen een elektrische fiets, maar ook een gesigneerd truitje van... Wout van Aert! Een outfit van de beste renner ter wereld, dat wil toch elke koersfanaat? Ook voor de andere toppers in de speeldagrangschikking zit er heel wat moois in de prijzenpot: fietsen, een koffiezetapparaat, een dashcam, een boek over Eddy Merckx, enzovoort.

Kans maken op het shirt van Van Aert? Surf naar www.goudenklassiekers.be en stel je team samen.

Volledig scherm Win jij het gesigneerd shirtje van Wout van Aert? © AFP

Hoe deelnemen aan Milaan-Sanremo met de Gouden Klassiekers?

Stap 1: Ga naar goudenklassiekers.be en maak je account aan.

Stap 2: Begin te sleutelen aan je ideale team voor Milaan-Sanremo. Selecteer 15 renners uit het peloton met een budget van 275 miljoen euro. Opgelet: maximaal 3 renners van dezelfde ploeg mogen deel uitmaken van jouw formatie. Goed wikken en wegen is dus de boodschap.

Stap 3: Je ploeg is klaar voor La Primavera? Dan moet je enkel nog een ‘superkopman’ aanduiden. Die renner kan je zaterdag extra punten opleveren. Denk je dat Van Aert een streepje voor heeft op Van der Poel of omgekeerd? Of steekt iemand anders hen de loef af volgens jou? Met de ‘superkopman’ kan je straks het verschil maken.

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is. Opgepast: de deadline is komende zaterdag om 11 uur!

Stap 5: Geniet van Milaan-Sanremo op VTM en HLN.be en gids je ploeg naar dat gesigneerd shirt van Wout van Aert of andere mooie prijzen! Na de koers kan je op goudenklassiekers.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je bij de winnaars bent.

Niet bij de gelukkigen? Geen paniek. Nog tot en met Luik-Bastenaken-Luik (25 april) vallen bij elke voorjaarskoers talloze prijzen te winnen. Zo geven we nóg gesigneerde shirts van Wout van Aert weg en is er het speciale klassement ‘De Dubbel’ voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ben je de grootste wielerkenner van het land? Bewijs het in de goudenklassiekers en stel je team samen.

VIDEO. Zo speel je mee met de Gouden Klassiekers

