EXCLUSIEF. Remco Evenepoel brengt zijn eigen fotoboek op de markt: “De moonwalk kan ik nog altijd, die heb ik op het trouwfeest ook bovengehaald”

WielrennenRemco Evenepoel maakt een boek, en hij weet hoe dat moet. Honderd pagina’s vol souvenirs over zijn succesjaar 2022, waarin hij van de ene zege naar de andere vloog met als klap op de vuurpijl de trouw met Oumi. “Als ik één ding opnieuw zou mogen doen, kies ik onze openingsdans. Ik had deze totaal niet geoefend.” ‘REMCO mijn jaar’, een collector’s item uitgegeven door Het Laatste Nieuws waarin Evenepoel samen met de redactie een reeks onuitgegeven foto’s selecteerde en becommentarieerde, is vanaf zaterdag te koop aan 8,95 euro in 2200 dagbladhandels in Vlaanderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Remco, winst in een grote ronde, de wereldtitel, getrouwd en nu ook nog een boek?

“Je vergeet nog mijn eerste zege in een monument en eerste Belgische titel bij de profs.”

En jij vergeet de solo van 45 kilometer in de Clasica San Sebastian.

“Ik zou niet durven. Het is mijn lievelingskoers. Ondanks het in 2023 vlak voor het WK staat gepland, wil ik er per se starten. Als ik er nog één keer kan winnen, ben ik mederecordhouder. Dat is een doel geworden. Dit jaar had ik in San Sebastian de beste benen van dit seizoen. Ik had net een goeie hoogtestage achter de rug in Livigno, waar ik op de rustdagen bergwandelingen maakte met Oumi en we samen genoten van het uitzicht op de bergtoppen. Ik kwam zeer fris aan de start van San Sebastian. Een doorgedreven training wil ik het niet noemen, maar ik had mij niet specifiek voorbereid. Achteraf bekeken trapte ik er mijn beste wattages van het seizoen. Toen wist ik dat ik klaar was voor de Vuelta.”

Dat lezen we ook in jouw boek. Waarom wou je zo graag een boek maken over dit jaar?

“Ik weet dat het vreemd klinkt uit de mond van een 22-jarige, maar misschien heb ik nu al het beste jaar uit mijn carrière beleefd. Zeker de laatste maanden volgden de mooie momenten en hoogtepunten elkaar in sneltempo op, maar ik vergeet niet dat ik ook een lange weg heb moeten afleggen om die successen te behalen. Ik heb dit jaar geleerd om na een tegenslag niet lang te treuren, maar snel terug te vechten. Ik wil die speciale momenten dan ook graag laten vereeuwigen in een boek.”

Je kan de mooiste foto’s toch ook gewoon thuis aan de muur vereeuwigen?

“Zal ik iets bekennen? Thuis bij mijn ouders in Schepdaal en in mijn appartement in Spanje hangt geen enkele foto van dit jaar op, wel een regenboogtrui en de rode leiderstrui van de Vuelta. Voor mij horen foto’s thuis in een mooi album en uit de duizenden foto’s die er dit jaar van mij gemaakt zijn, heb ik een mooie selectie gemaakt.”

Volledig scherm © PhotoNews

In totaal selecteerde je 108 foto’s. Heb je een favoriet?

“Mag ik er twee kiezen?”

Omdat het jouw boek is...

“De foto aan de streep in Luik-Bastenaken-Luik met mijn ouders en Oumi. Ik zie die zege ook als een kantelpunt in mijn carrière. De val in Lombardije verdween daar voorgoed naar het achterplan. De emoties liepen zo hoog op dat ik in de laatste vijfhonderd meter moeilijk kon ademhalen. Ik ben toen zelfs beginnen hyperventileren. Gelukkig waren er geen bochten meer, of ik had kunnen vallen. Ik droeg ook rugnummer dertien die dag, en dat heeft mij al veel geluk gebracht. Met dat rugnummer won ik het WK bij de juniores, mijn eerste profkoers in de Ronde van België en nu ook Luik. Ook in de Vuelta begon mijn rugnummer met dertien, gezien ik 134 had. Op het WK droeg Pieter Serry rugnummer dertien en hij reed een dijk van een koers. Rugnummer dertien is een dingetje aan het worden.”

Volledig scherm De foto aan de streep in Luik-Bastenaken-Luik. © Wout Beel

Foto twee?

“De groepsfoto met al de renners en staf van de Vuelta-ploeg op de ochtend voor de slotrit in Madrid. Een mooi moment, maar ook esthetisch vind ik die foto knap. De aandacht gaat naar mij omdat ik als enige een rood shirt draag, maar hoe meer je naar de foto kijkt, hoe meer je focust op de andere mensen in het wit. Dat is ook wat ik wil, dat die andere mensen evenveel aandacht krijgen als ik. De zege in de Vuelta was een zege van het collectief. Zonder die mensen op de foto, was het nooit gelukt.”

Volledig scherm Al de renners en staf van de Vuelta-ploeg op de ochtend voor de slotrit in Madrid. © Wout Beel

Oumi zal het graag lezen, dat je die foto’s boven de trouwfoto’s verkiest.

“Lap. Zeker omdat die trouwfoto’s ook echt mooi zijn. We trouwden in oktober, dan is de kans op mooi weer in België niet groot. Trouwfoto’s met paraplu’s, wilden we echt niet, maar het was een prachtige dag met twintig graden. Voor ons moest het ook die dag zijn, want het was precies vijf jaar nadat we voor het eerst een koppel vormden.”

Vijf jaar na de eerste kus...

“Neen, dat was al iets vroeger.”

Er zitten ook enkele foto’s van jouw smartphone in het boek verstopt.

“Onder andere een foto van mij met Amira in Calpe. Amira is het kleine zusje van Oumi. Ze is achttien jaar jonger en zeer gehecht aan ons en ik ook aan haar. Altijd wanneer we elkaar zien, springt ze meteen in mijn armen. Ik beschouw haar als mijn eigen kleine zusje. De foto is genomen in een speelpark in Calpe, toen ze hier in het begin van 2022 op vakantie waren. Steeds wanneer als Amira in Calpe op bezoek komt, wil ze naar dit speelpark en kan ik daar geen neen tegen zeggen. Op het trouwfeest heb ik ook veel met haar gedanst.”

Volledig scherm © PhotoNews

Dans jij op een houten vloer even gezwind als op de pedalen?

“Toen ik jong was heb ik nog danslessen gevolgd met als thema Michael Jackson. De moonwalk kan ik nog altijd en die heb ik op het trouwfeest ook bovengehaald wanneer Billie Jean gedraaid werd.”

Een aparte keuze als openingsdans.

“Dat was onze openingsdans niet. Die ging trouwens nogal de mist in. Als ik één ding graag opnieuw zou mogen doen, dan was het onze openingsdans oefenen. Nu hadden wie die nul komma nul voorbereid. Geen goed plan!”

Quote Ik kan Nederlands, Frans, Engels, plus basis Spaans en Italiaans, maar Arabisch is moeilijk om aan te leren. Ik ken wel al enkele woordjes, maar als Oumi met haar moeder in het Marokkaans tegen elkaar ratelen, kan ik nooit volgen

In de reeks van de trouwfoto’s zien we jou ook in traditionele Marokkaanse klederdracht. Hoe goed is jouw Marokkaans?

“Marokkaans is eigenlijk een soort van dialect van het Arabisch. Ik heb aanleg voor talen, op school waren het naast lichamelijke opvoeding mijn beste vakken. Ik kan Nederlands, Frans, Engels, plus basis Spaans en Italiaans, maar Arabisch is moeilijk om aan te leren. Ik ken wel al enkele woordjes, maar als Oumi met haar moeder in het Marokkaans tegen elkaar ratelen, kan ik nooit volgen. Op een dag hoop ik het wel echt goed te kunnen.”

Hoe is het met Oumi haar koerskennis gesteld?

“Die staat op punt. In het begin was het zeer moeilijk. In een tijdrit dacht ze dat de beste tijdrijders als laatste moesten starten en enkel konden winnen als ze alle renners, die voor hen gestart waren, hadden ingehaald. Dat stadium zijn we intussen al lang voorbij. Ze begrijpt ook wanneer ik welke training moet afwerken. Handig, want wanneer we samen zijn, kookt zij. Ik moet zeggen. Ook op culinair vlak heb ik het enorm getroffen. Ze besteedt er veel zorg aan en kiest altijd voor verse groenten in plaats van diepvriesproducten.”

Wat is haar signature dish?

“Haar rijstschotel met curry, kokos en kip vind ik echt top.”

Quote Lampi is naast ploegmaat ook iemand met wie ik mij goed kan amuseren. We koersen echter zelden tesamen. Ik zou het leuk vinden mocht hij de Giro rijden

Zeker in combinatie met een goed glas witte wijn.

“Ik heb nog nooit alcohol gedronken en wil dat graag zo houden. Het zegt mij niets.”

Nochtans heb je al meer met champagne gespoten dan de grootste fuifbeesten van Saint-Tropez.

“In het boek staat er zo’n foto vanop het eindpodium in de Vuelta. Eigenlijk een vies moment. Wanneer er tijdens een podiumceremonie met schuimwijn moet gespoten worden, zeg ik tegen de anderen dat ze moeten spuiten richting het publiek en de fotografen. Op het eindpodium wilden Mas en Ayuso per se op mij mikken, zo ontstond een soort van waterpistoolgevecht maar dan met schuimwijn. Nadien stonk ik echt naar wijn en mijn lijf was nat en plakkerig. Ik heb toen gevreesd dat ik ziek zou worden. Gelukkig was dat niet het geval, vlak voor het WK.”

Volledig scherm Remco Evenepoel © Wout Beel

Stel je voor.

“Niemand zou dat geloofd hebben. Wat vind jij de mooiste foto?”

De podiumfoto op het BK tijdrijden en dan vooral de jongensachtige verbazing in jouw blik.

“Een mooie keuze. Dat BK was een groot doel voor mij. Het jaar voordien was ik ook al favoriet, maar botste ik in Ingelmunster op een sterkere Yves Lampaert. Ik heb daar langer mee geworsteld dan ik zelf wou toegeven. Dat ik Lampi nu kon kloppen, is mooi. Lampi is naast ploegmaat ook iemand met wie ik mij goed kan amuseren. We koersen echter zelden tesamen, dit jaar enkel in Valencia, Algarve, BK en WK. Het zou kunnen dat er volgend jaar verandering in komt. Ik zou het leuk vinden mocht hij de Giro rijden. Ik heb er ook al voorzichtig met hem over gesproken. Hij lijkt mij een goede bodyguard die mij op de vlakke ritten uit de problemen kan houden. Ook in de lastigere ritten kan hij een eind komen, maar ik weet niet of hij dat zelf ook ziet zitten.”

Hij is ook de uitvinder van jouw bijnaam.

“Aerokogel. Een leuke bijnaam. Het is leuker dan ‘Kannibaal van Schepdaal’ of ‘Schavuit’, zoals Renaat Schotte in de Vuelta lanceerde. Die vond ik echt slecht. Laat het ons houden op aerokogel, Renaat.”

Bestaat er een kans dat de aerokogel volgend jaar een nieuw fotoboek uitbrengt, maar dan in het roze?

“Laat ons hopen. Ik ga er alles aandoen om in mei met de best mogelijke vorm aan de start van de Giro te staan, hopelijk met dezelfde benen als in de Vuelta of het WK. Ik ben nu al bezig met de opbouw richting dat doel, maar ook Luik-Bastenaken-Luik en het WK wil ik graag nog eens winnen. Al besef ik dat ik al tevreden ga mogen zijn als ik een van die drie koersen kan winnen. Een jaar waarin alles lukt, zoals 2022, is uniek. Daarom dat ik dit jaar wou herinneren met dit boek.”

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Evenepoel stelt uniek fotoboek over topjaar 2022 samen Remco Evenepoel beleefde een wonderbaarlijk 2022. Hij won Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Hij pakte de Belgische titel in het tijdrijden. Na 44 jaar zorgde hij ervoor dat België nog eens een winnaar van een grote wielerronde leverde door de Ronde van Spanje op zijn naam te schrijven. Als klap op de vuurpijl kroonde hij zich tot wereldkampioen op de weg. Hij showde die regenboogtrui in Binche en werd uitgebreid in zijn woonplaats Dilbeek en op de Grote Markt in Brussel gevierd. Na al die sportieve topprestaties en festiviteiten stapte hij in het huwelijksbootje met Oumi. Op dat straffe jaar kijkt Evenepoel terug in een uniek boek, een collector’s item van 100 pagina’s uitgegeven door Het Laatste Nieuws. Samen met de HLN-redactie selecteerde de wereldkampioen een reeks onuitgegeven foto’s - 108 in totaal - en voorzag hij die van commentaar. Het resultaat van dat werk is ‘REMCO mijn jaar’. Vanaf zaterdag te koop aan 8,95 euro in 2200 verkooppunten in Vlaanderen.

Lees ook: