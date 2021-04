EXCLUSIEF. Kijk vanavond naar eerste blik achter de schermen bij Wout van Aert tijdens klassiekers

WielrennenHoe beleefde Wout van Aert zijn zege in Gent-Wevelgem? En hoe ging hij om met zijn zesde plek in de de Ronde van Vlaanderen? De antwoorden op die vragen krijgt u op HLN.be in een exclusieve blik achter de schermen bij Wout van Aert tijdens deze voorjaarsklassiekers. Van het mindere moment op de Tiegemberg tijdens de E3 Harelbeke over de machtsontplooiing in Gent-Wevelgem tot het afhaken bij Van der Poel en Asgreen in de Ronde. De eerste aflevering van de reeks zal deze avond te bekijken zijn op de website en in de app. Tot dan!