EXCLUSIEF. “Kijk eens in de ‘voiture’. Het is maar koers hé”: bekijk hier het eerste deel van de miniserie ‘Wout’

Wielrennen Onze analist Tom Boonen voorspelde de winnaar én bekroont hem nu ook: “Asgreen is dé man van het Vlaamse voorjaar”

4 april “Asgreen is mijn topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen.” Was getekend, exact één week geleden: huisanalist Tom Boonen. En wie won verdorie de Ronde van Vlaanderen? Jawel, Kasper Asgreen. Waarom noemde Boonen zo nadrukkelijk de naam van de Deen? Lees het hieronder in zijn analyse.