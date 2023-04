EXCLUSIEF. Jonas Vingegaard over contractverlenging tot eind 2027: “Voel me thuis bij het team, ploegmaats als Van Aert zijn vrienden voor mij”

Jonas Vingegaard (26) heeft zijn toekomst nog wat langer aan Jumbo-Visma verbonden. De Deense Tourwinnaar had nog een contract tot eind 2024, maar die verbintenis werd nog eens met drie jaar verlengd. Vingegaard zal dus zeker nog tot eind 2027 voor de Nederlandse formatie uitkomen. “Dit was een logische beslissing", vertelt hij exclusief voor de micro van VTM.

Jonas Vingegaard komt sinds 2019 uit voor Jumbo-Visma. Door de jaren heen ontwikkelde hij zich tot een van de beste renners ter wereld. In 2021 werd Vingegaard als debutant nog tweede in de Ronde van Frankrijk na een ongenaakbare Tadej Pogacar, maar vorig jaar stootte hij de Sloveen van de troon. Hij werd zo pas de tweede Deense Tourwinnaar na Bjarne Riis in 1996.

In een exclusieve babbel met VTM vertelt Vingegaard dat zijn contractverlenging een logische keuze was. “Ik heb het naar mijn zin bij de ploeg. Dit is ook de beste ploeg waarbij ik op dit moment van mijn carrière zou kunnen zitten. Mijn ploegmaats zijn vrieden en ik hou ervan om met hen op pad te zijn”, aldus Vingegaard.

“Wout van Aert hoort daar zeker bij. Het is een plezier om met hem te koersen, maar ik supporter ook voor hem als hij koerst en ik niet. Hij is een van de besten ter wereld, een unieke coureur. Hij maakt voor mij echt wel het verschil.”

Vingegaard droomt ervan om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, de Tour op kop. “Dat is dit jaar weer het hoofddoel. Ik wil de Tour minstens nog één keer winnen. Verder wil ik me blijven ontwikkelen, zoveel mogelijk koersen winnen. En zoveel mogelijk uit mijn mogelijkheden halen.”

“De Tour is iets speciaals. Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk. Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende vijf jaar voor Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen.”

Ook teambaas Richard Plugge is blij dat Vingegaard zijn toekomst langer aan zijn ploeg verbindt. “Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste. Toen hij hier binnenkwam was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol.”

Jumbo-Visma blijft zo werk maken van de toekomst. Vorige week raakte al bekend dat Christophe Laporte voor drie jaar zal bijtekenen. Wout van Aert heeft nog een contract tot eind 2026, Primoz Roglic tot eind 2025.

