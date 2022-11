EXCLUSIEF INTERVIEW. Wout van Aert onthult zijn plannen voor deze winter: “Wereldkampioen worden is mijn enige grote doel”

VELDRIJDENZondag 4 december is Wout van Aert weer crosser. De Wereldbekerwedstrijd in Antwerpen wordt de eerste van zeven veldritten die Van Aert in 2022 nog gaat rijden. Wat daarna komt, blijft onduidelijk. Eén ding is dat niet, klinkt het in een exclusief interview met Van Aert, gisteren bij de opening van een nieuw filiaal van Immo Heylen in Mechelen: “Wereldkampioen worden is het grote doel.”