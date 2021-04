EXCLUSIEF. Herbekijk ‘Wout’, een docu achter de schermen van het voorjaar van Van Aert: “Impact na geboorte van Georges heeft zich gewroken”

WielrennenWout van Aert was dé man van het klassieke voorjaar. Een cameraploeg van VTM zat tijdens dat hele voorjaar in het wiel van Van Aert. Hij kende daarbij grote triomfen, zie zijn machtsexploten in de Tirreno, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Maar er was ook ontgoocheling, vooral toen Van Aert Asgreen en Van der Poel moest laten gaan in de Ronde. De impact van de geboorte van zijn zoontje Georges heeft daar allicht een rol bij gespeeld, zegt kersvers vader Van Aert zelf. De volledige documentaire, met exclusieve beelden achter de schermen, kan je herbekijken via VTM GO!