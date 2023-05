EXCLUSIEF. Giro-baas Mauro Vegni ziet hoe zijn koers “beetje onthoofd” is, maar is hoopvol: “Verwacht dat Evenepoel volgend jaar terugkeert”

UITSLAGEN. Leknessund laatste keer in roze? Evenepoel nadert daags voor tweede tijdrit tot op 8 seconden

Andreas Leknessund overleeft in de roze trui in de Giro, althans nog even. Daags voor de tweede tijdrit hield de Noor 8 seconden in het algemene klassement over op Remco Evenepoel, de wereldkampioen kreeg op zijn beurt een tikje van veertien seconden om de oren door Primoz Roglic in Fossombrone. Ontdek hieronder alle tijdsverschillen in de volledige daguitslag en stand.