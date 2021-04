Ex-winnaars Van der Poel en Alaphilippe passen, maar toch verschijnt er mooi volk aan de start van de Brabantse Pijl

OPVALLENDE STARTERS:

De Brabantse Pijl wordt in de achtertuin van Jasper Stuyven (28) gereden, maar de Leuvenaar stond amper twee keer aan de start (2014 en 2015). Twee keer haalde hij de finish niet. “Ik wilde eigenlijk vooral meedoen omdat we vertrekken in Leuven”, zegt Stuyven. “Maar de koers komt te kort op Roubaix om er echt voor een resultaat te gaan. Dit jaar is anders: deze keer start ik met ambitie.”

Voor Yves Lampaert (30) is het nog maar zijn tweede deelname. De eerste keer was in 2015, hij verdween toen uit de koers na een val. De West-Vlaming is een van de beschermde pionnen in een ploeg vol aanvallers met onder meer ook Florian Sénéchal en Pieter Serry. “Ik ben benieuwd wat ik in deze koers waard ben na een goeie voorbereiding.” Lampaert staat ook op de reservelijst voor de Amstel, maar als hij daar start, zal dat in dienst van Julian Alaphilippe zijn.

Het is acht jaar geleden, van 2013, dat Greg Van Avermaet (35) nog aan de start stond. In zijn beste jaren was het een koers die hem op het lijf geschreven was, maar nooit in zijn planning paste, wegens te kort na Parijs-Roubaix. “Nu kan het wel. Ik wil er iets moois van maken. Ik voel me nog redelijk fris en ik ken de wegen: ik ga wel eens trainen in Overijse, de GP Impanis passeert over die bergjes en ik volg de koers elk jaar op tv, dus dat moet lukken.”

Bij Sep Vanmarcke (32) is het zelfs al tien jaar geleden dat hij nog de Brabantse Pijl reed. Het maakt dat hij geen idee heeft wat hij kan verwachten. In de Amstel zag hij de jongste jaren de klimmers steeds meer domineren, maar hij hoopt dat in de Brabantse Pijl de kasseicoureurs ook nog een kans hebben. “Mijn grootste voordeel is wellicht mijn frisheid”, zegt hij. “Doordat ik ziek geweest ben, heb ik minder gekoerst dan de meeste concurrenten.”

De meest onverwachte naam vandaag is die van ex-Girowinnaar Richard Carapaz (27). En dat heeft niets te maken met Roubaix, want die koers rijdt hij sowieso nooit. De Ecuadoraan van Ineos start samen met Tom Pidcock als kopman en is echt aan een primeur toe: hij rijdt zijn allereerste koers ooit in België. De Brabantse Pijl is de eerste in een reeks van vier heuvelklassiekers: Carapaz wil tot en met Luik ontdekken wat hij waard is als ééndagscoureur.

De Brabantse Pijl van vorig jaar was de eerste zege in de trui van wereldkampioen voor Julian Alaphilippe (28). Ook bij zijn voorgaande vier deelnames was de Fransman er altijd bij in de finale. Dit jaar past hij. Omdat zijn klassieke seizoen vroeger begon dan ooit — hij reed de Omloop al in functie van de Ronde van Vlaanderen — en hij nog moet doordoen tot Luik-Bastenaken-Luik, werd de Brabantse Pijl van zijn planning geschrapt om hem wat ademruimte te geven.

Tweede in 2020, en winnaar in 2019, maar Mathieu van der Poel (26) is er in deze editie niet bij. Het was altijd voorzien dat hij na Parijs-Roubaix een punt zou zetten achter zijn voorjaar en daar houdt hij zich aan. De Nederlander heeft de knop omgedraaid en richt zich nu volop op het moutainbiken. Hij wil in de komende (wereldbeker)wedstrijden zo veel mogelijk punten verzamelen om een goede startpositie te verwerven op de Olympische Spelen.

Tim Wellens (29) is een vaste waarde in de Brabantse Pijl, hij won er in 2018 en werd 3de in 2019, maar deze keer kiest hij om volop op de Amstel Gold Race te focussen. De Limburger is er enige kopman, in afwezigheid van een zoekende Philippe Gilbert. Omdat hij ook nog de Waalse klassiekers rijdt, vonden team en renner het beter om zijn programma niet te overladen.

