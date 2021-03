Ex-winnaar Cancellara weet op wie hij zou gokken voor Milaan-Sanremo: “De ‘Grote Drie’? Wout en Mathieu zijn de ‘Beste Twee’”

Wielrennen Compleet uitgetelde Van der Poel: “Kan me geen koers herinneren waarbij ik op het einde zo kapot was”

15 maart Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Mathieu van der Poel heeft z’n lange solo in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico tot een goed einde gebracht. Na z'n exploot stond een uitgetelde Van der Poel de pers te woord. “Als ik tweede was geworden, had dat een flinke domper geweest.”