Ex-titelhouder Alex Dowsett valt werelduurrecord Campenaerts aan

Dowsett veroverde vijf jaar geleden het werelduurrecord (52.757m), maar was die titel amper 36 dagen later kwijt aan Bradley Wiggins (54.526m). Vorig jaar brak Victor Campenaerts met een afstand van 55.089m de magische grens van 55 kilometer. Nu wil Dowsett het record terugpakken. De 32-jarige Brit, die vorige maand een Giro-rit won, waagt op zaterdag 12 december zijn kans in de Manchester Velodrome.

“Toen ik in 2015 het record pakte, voelde ik aan de finish dat ik nog meer in de tank had. Dat was zeer frustrerend. Daarom deze nieuwe poging. Victor heeft de lat enorm hoog gelegd. Het wordt zwaar, maar ik ben in staat om het record te breken.”