Ex-renster Tara Gins getuigt over hoe ze werd geweigerd als ploegleidster na ‘ongepaste’ foto: “Een ouder dreigde ermee naar sponsors te stappen”

Tara Gins uit Erpe-Mere heeft de afgelopen jaren haar strepen verdiend in de koerswereld. Ze was profrenster van 2016 tot 2018, waarna ze eind vorig jaar een punt zetten achter haar actieve wegcarrière en aan de slag ging als ploegleidster bij S-Bikes AGU. Daarnaast is ze ook koersdirectrice van de vrouwelijke versie van de Driedaagse Brugge-De Panne. Nu ging ze die volgende grote stap zetten in haar carrière, als ploegleidster van een beloften- en eliteteam. Maar de ex-vriendin van huidig Belgisch kampioen Dries De Bondt kreeg te horen dat er een probleem was: haar modellenwerk, waarmee ze onder andere in de Nederlandse Playboy belandde.