Ex-collega Jolien D’hoore en beste vriend van Kopecky vormen een koppel en juichen mee: “Onze babykamer ligt al vol met cadeaus van Lotte”

Net geen twee op twee: gele trui Lotte Kopecky moet door leegloper meerdere erkennen in Liane Lippert

Net geen twee op twee voor Lotte Kopecky in de Tour des Femmes. De gele trui moest in een sprintje bergop na een geanimeerde etappe haar meerdere erkennen in de Duitse Liane Lippert. Kopecky kwam binnen met een leegloper, maar ze vergroot door het spel der bonificaties wel haar voorsprong in het algemene klassement.