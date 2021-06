Ewan wint voor tweede dag op rij in Baloise Belgium Tour

WielrennenCaleb Ewan (26) heeft de vierde etappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De snelle man van Lotto-Soudal was de snelste in een sprint met een uitgedund groepje. Remco Evenepoel werd nooit echt in verlegenheid gebracht en blijft leider.

Vandaag stond de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour op het programma. De renners kregen in totaal zeven gecategoriseerde hellingen te verwerken met als meest ronkende naam de Muur van Hoei. In de twee plaatselijke rondes waren er twee lastige hellingen, de Côte d’Odeigne en Le Kimones. Alle ogen waren gericht op leider Remco Evenepoel die naast de etappezege, ook verder kon uitlopen in het klassement.

In het begin van de wedstrijd waren er heel wat aanvalspogingen, maar het duurde een eindje voor de goede vlucht vertrokken was. Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Samuele Zoccarato (Bardiani), Carlos Roberto Gonzalez (Vini Zabu) en Luuc Bugter (Beat-Cycling) kregen na veel vijven en zessen dan toch wat ruimte en waren vertrokken. In het peloton bepaalde Deceuninck-Quick Step het tempo in dienst van leider Evenepoel. De zes vluchters mochten dan ook geen enkel moment dromen van de etappezege.

Rickaert en Van Der Hoorn waren de sterkste in de kopgroep en bleven als laatste over, maar ze werden gegrepen op zeven kilometer van de streep. We kregen een sprint met een uitgedund groepje. Met Ewan, Coquard en Nizzolo waren nog drie snelle mannen aanwezig. Ewan was duidelijk de snelste en hield Coquard en Ballerini af.

