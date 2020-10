Ewan wint overtuigend Scheldeprijs na tumultueuze sprint, Ackermann gediskwalificeerd door zware valpartij

WielrennenCaleb Ewan (Lotto-Soudal) heeft het traditionele sprintfestival van de Scheldeprijs gewonnen. De 26-jarige Australiër toonde zich de snelste in een tumultueuze massasprint. Hij klopte Pascal Ackermann, maar die was de aanleiding tot een valpartij en werd gediskwalificeerd. Niccolò Bonifazio schoof zo op naar een tweede plaats, voor Bryan Coquard.

Door de Nederlandse coronamaatregelen geen vertrek in Terneuzen. Het sprintfestival kreeg zo een editie volledig in en rond Schoten, met traditioneel finish op de Churchilllaan.

Na een snelle opener zonderden acht renners zich af. Daarbij ook Mark Cavendish, die voor de start zijn uitspraken over z’n wielerpensioen nuanceerde. “Ik wil niet stoppen. Ik hou van deze sport, waar ik mijn leven aan gegeven heb”, klonk het bij de 35-jarige Brit. ‘Cav’ - dol op deze koers - ging op pad met Groezdev, Schär, McCabe, Askey, Juul Jensen, Wirtgen, Havik en Fominykh - al moest die laatste er snel af. De sprintersploegen hielden de vluchters ronde na ronde in het vizier: de kloof werd nooit groter dan anderhalve minuut. Mads Pedersen, winnaar van Gent-Wevelgem, stapte op zijn beurt al na een uurtje van de fiets. Hij had last aan de hamstrings en nam geen risico met de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

De kopgroep.

In een bijzonder rustig koersverloop - geen passage door Zeeland dus ook geen waaiers - timede het peloton perfect. Op 33 kilometer van de streep liet eerst Cavendish zich gewild inlopen, 25 kilometer verder werd Havik - na een korte solo de laatste overgebleven vluchter - gegrepen. Niets stond een sprintfestijn in de weg.

Zware val

Alpecin-Fenix opende de debatten voor Tim Merlier, BORA-hansgrohe nam over voor Pascal Ackermann. In volle sprint zorgde Ackermann met een zwieper dat August Jensen zwaar tegen de grond smakte - een harde klap. Dan al was Ewan hélémaal los met een verschroeiend eindschot. Met overmacht reed hij iedereen naar huis. Ackermann finishte nog als tweede, maar werd gediskwalificeerd. Niccolò Bonifazio schoof zo op naar plek twee, voor Bryan Coquard en onze landgenoten Tim Merlier, Jasper Philipsen en Amaury Capiot. Sam Bennett maakte een slippertje en liet de sprint lopen. De gevallen Jensen bolde enkele minuten later gehavend binnen.

August Jensen.

Ewan boekte na twee ritten in de Tour Down Under, een rit in de UAE Tour, de openingsetappe van de Ronde van Wallonië en twee ritten in de Tour de France in Schoten zijn zevende zege van het seizoen. Ewan volgt Fabio Jakobsen op als eindlaureaat van de Scheldeprijs. De Nederlander, ook in 2018 winnaar, kwam niet aan de start na zijn zware val in de Ronde van Polen begin augustus.

Volledig scherm © BELGA

Ewan: “Bleef gespaard van problemen”

Raak voor Caleb Ewan in zijn voorlaatste race van het seizoen - woensdag rijdt hij nog de Driedaagse Brugge-De Panne. “Ik ben blij, de vorm zit goed. Dankzij mijn ploegmaats zat ik in een goede positie en bleef ik gespaard van het gewoel en de problemen. Ik kon deze sprint aanzetten hoe ik hem wou aanzetten. De beste sprinters van elke generatie konden al de Scheldeprijs winnen. Het is geweldig dat mijn naam nu ook op die erelijst komt.”

Drie keer op die lijst: Mark Cavendish. “Hij was zeker een inspiratie voor mij. Ik groeide op met hem en ik bestudeerde hem veel. Hij is waarschijnlijk de beste sprinter ooit. Hij kan enorm fier zijn op z’n palmares.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

