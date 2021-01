Ewan over terugkeer Groenewegen: “Misschien zal het peloton hem niet met open armen verwelkomen”

WielrennenCaleb Ewan moet ook dit seizoen de zeges binnenrijven voor Lotto Soudal. De Australische pocketsprinter wil dat doen in de drie grote rondes, “al moet de ploeg het plan wel nog goedkeuren.” Ewan had het ook over de mogelijke maatregelen om de koers veiliger te maken. “Sprints zijn snel en gevaarlijk, that’s the way it is. ” Ook het incident met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen kwam aan bod.

Caleb Ewan gaf het seizoen van Lotto Soudal kleur met twee ritzeges in de Tour. Ook in de Scheldeprijs schoot de Australiër de hoofdvogel af. Dit seizoen hoopt de sprinter te scoren in alle grote rondes. “Ik zou dit seizoen graag een rit winnen in de Giro, Tour en Vuelta. De ploeg moet wel nog haar goedkeuring geven, want mijn programma ligt nog niet helemaal vast.” Ook Milaan-Sanremo staat hoog op het verlanglijstje, maar daar winnen acht hij zelf moeilijk. “Als ik in vorm ben kan ik de Poggio wel overleven. Maar als je ziet hoe mannen als Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe koersen... Die koers ligt nu eigenlijk al bijna buiten mijn mogelijkheden.”

Ewan kreeg in het Zoom-gesprek ook de onvermijdelijke vragen over de veiligheid in de koers voorgeschoteld. Voor het idee van Theo Bos - die pleit voor sprinten in vakken -, voelt de Australiër niets. “In mijn ogen is dat het slechtste wat je kan doen. Ik hoop dan ook dat het nooit gebeurt. Sprintetappes zijn sowieso al saai en als ze dan ook nog eens dat plan invoeren... Dan kijkt er geen kat meer. Neem nu mijn ritzege in de Tour: dat is exciting om te zien.” Ewan sprintte in de de derde etappe met hoge snelheid dwars door het peloton heen om Sam Bennett te remonteren in Sisteron.

Bekijk hieronder de spectaculaire sprint van Ewan in Sisteron:

Sinds de zware valpartij van Fabio Jakobsen tijdens de Ronde van Polen klinkt de roep om veiligere sprints steeds luider in het peloton. Ewan denkt er het zijne van. “Sprints zijn snel en gevaarlijk, that’s the way it is. Sprinters hebben dat geaccepteerd, daarom zijn ze topsprinters. Zij die het niet geaccepteerd hebben, zijn wellicht ook geen topsprinters meer. Als zaken veiliger kunnen, zoveel te beter, maar wielrennen is gewoon een gevaarlijke sport.”

De andere betrokkene bij die crash in Polen was natuurlijk Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma kreeg voor het incident een schorsing van negen maanden opgelegd. Hoe staat Ewan tegenover de terugkeer van de Nederlander in het peloton? “Voor mij zou het mentaal moeilijk zijn, al ken ik hem niet goed genoeg om in te schatten hoe hij het zal ervaren. Misschien zal het peloton hem niet met open armen verwelkomen. Ik zie hem sowieso al niet veel babbelen met renners tijdens de koers, dus wellicht zal dat niet veranderen.”

Volledig scherm Ewan en Groenewegen gaan de strijd aan in de Tour van 2019. © EPA