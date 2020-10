Ewan gooit bij winst in de Scheldeprijs met bloemen naar Cavendish: “Hij is waarschijnlijk de beste sprinter aller tijden”

WielrennenEr stond geen maat op de sprint van Caleb Ewan in de Scheldeprijs. De Australiër volgt onder meer Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Marcel Kittel en Alexander Kristoff op. “Dit is een wedstrijd die ik altijd al eens wou winnen.”

Gent-Wevelgem was te zwaar, maar in de Scheldeprijs deed Caleb Ewan wat hij in de Tour tot tweemaal toe deed: winnen. De kleine Australiër van Lotto Soudal sprintte alle andere spurters los uit het wiel. “Ik zat perfect geplaatst in de sprint. Mijn ploegmaats hebben me uit de narigheid gehouden en zo kon ik sprinten wanneer ik wou. Ik weet dat ik op die manier kan winnen.”

Ewan rijdt dit seizoen nog de 3Daagse Brugge-De Panne. “Ik ben blij met mijn vorm, ook al was Gent-Wevelgem niet zo goed. Dat was mijn eerste koers na de Tour en ik wist dat het daar wellicht te lastig zou worden. Het is tof dat mijn naam hier op de erelijst komt te staan. Het is een wedstrijd die ik altijd al eens wou winnen. Alleen de beste sprinters ter wereld hebben deze wedstrijd op hun palmares staan.”

Een van die beste sprinters met de Scheldeprijs (3 keer) op z’n erelijst is Mark Cavendish. De wielertoekomst van de Brit is onzeker. “Hij is waarschijnlijk de beste sprinter aller tijden”, aldus Ewan. “Mark was voor mij een bron van inspiratie toen ik opgroeide. Hij domineerde toen echt. Het zou jammer zijn als hij zou stoppen, maar ik denk dat hij trots mag zijn op wat hij allemaal bereikt heeft.”

Volledig scherm Caleb Ewan schrijft z'n naam bij op de erelijst van de Scheldeprijs. © VTM