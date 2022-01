Evenepoels ‘maatje’ Ilan Van Wilder komt thuis: “Ik vond het hele ‘Wolfpack’-gedoe wat zever. Maar nu weet ik beter”

“Het is geen schande, denk ik, om te zeggen dat DSM en ik niet voor elkaar gemaakt zijn. Daar vertel ik niks verkeerds mee. Alle respect voor hun filosofie en werkwijze. Ik wil die absoluut niet afbreken, elke ploeg doet het op zijn manier. Voor sommige jongens werkt dat. Voor mij niet. We ‘matchten’ gewoon niet. Onze visies botsen te vaak en te sterk. Daar zijn we achter gekomen.”

Volledig scherm © BELGA

Van Wilder is naar eigen zeggen gelukkig in zijn nieuwe werkomgeving. “Het voelt goed om hier te zijn. Ik hoef alleen maar te denken aan hard werken en plezier beleven aan mijn job. Deze ploeg houdt het perfecte midden tussen losheid en striktheid. We zijn zeker met ons vak bezig, doen er alles voor. Maar er mag en kan bijtijds ook wat gespeeld en gelachen worden, eens een mop worden getapt.” Dat hij dat hele ‘Wolfpack’-gedoe als buitenstaander maar niks vond, geeft Van Wilder eerlijk toe. “Ik vond het allemaal wat opgeblazen. Zever. (lacht) Maar twee stages later weet ik beter. ’t Is een superhechte groep, die nieuwkomers ook doopt en zo... Neen, ik ga de mijne niet in detail onthullen. Het was heel fijn, heel plezant. Het brak meteen het ijs, ik voelde me meteen opgenomen.”

“Leren winnen”, is wat Van Wilder na enkele klasseflitsen de voorbije jaren wil doen onder de vleugels van Patrick Lefevere. In het (grote)rondewerk, vooral. “Want klassiekers zijn niet echt mijn ding.” Beginnen doet hij in de Ronde van de Provence. Daarna volgt de UAE Tour en (wellicht) een hoogtestage op Tenerife. “Ik hoop dit jaar ook een grote ronde te kunnen rijden. Want ik was er écht niet goed van dat dat in 2021 niet kon. Het had een heel belangrijke stap in mijn ontwikkeling moeten zijn.”

Volledig scherm © BELGA