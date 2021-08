Evenepoel zet eindzege in Denemarken in de verf met nipte zege in slottijdrit: “Harde werk en geduld beginnen te lonen”

Wielrennen Leider Almeida snelt naar de zege in de Ronde van Polen

12 augustus João Almeida heeft de derde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. Het is zijn tweede etappezege in deze rittenkoers. In een pittige finale werd ploegmaat Honoré op het nippertje nog ingehaald. Almeida blijft natuurlijk leider. Het is een topdag voor Deceuninck-Quick.Step, want ook Evenepoel mocht vandaag al het zegegebaar maken.