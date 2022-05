Evenepoel wurgt de tegenstand helemaal dood in Noorwegen en viert dubbelslag op lange slotklim

WIELRENNEN Belgische coach over de weg terug van Peter Sagan, die nog steeds van groen droomt: “Zijn honger is nog altijd heel groot”

Opgave op 6 april in de tweede rit van het Circuit de la Sarthe. Sindsdien hadden we van Peter Sagan (32) niets meer gehoord. Zes weken later is de drievoudige wereldkampioen op hoogtestage in Utah in de VS. In de GP Gippingen/Aargau (10 juni) maakt hij zijn rentree. In de Tour strijdt hij voor een achtste groene trui, dit keer met Wout van Aert als tegenstander. Zijn nieuwe coach, Jens Van Beylen schat in: “Peter moest er fysiek en mentaal uit. Noem het een volledige reset.”

20 mei