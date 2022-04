Evenepoel werkt aan spurt als extra wapen: “Als lead-out heeft Remco al gigantische stappen gezet, maar zélf spurten is nog anders”

Wielrennen Tweevoudig winnares Anna van der Breggen blikt terug en kijkt vooruit naar Luik-Bastenaken-Luik: “Die week in 2017 was absurd”

Komende zondag staat Luik-Bastenaken-Luik, zowel voor mannen als vrouwen, op het programma. Anna van der Breggen, winnares van de eerste twee edities in 2017 en 2018, blikt terug en kijkt vooruit naar La Doyenne. “In 2017 won ik de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat was een absurde week”, klonk het. Tegenwoordig is de Nederlandse ploegleidster bij SD Worx. Ze hoopt dat haar renster Demi Vollering zondag zal zegevieren. Bij de mannen gokt ze op Tadej Pogacar.

21 april