Evenepoel vliegt vandaag naar Tenerife: wereldkampioen niet meer in België tot 20 april

Met zijn eindzege in de UAE Tour wipt Remco Evenepoel opnieuw over Wout van Aert naar plaats twee van de UCI-wereldranking. Tadej Pogacar is nog steeds de onbetwistbare nummer één met 5.138 punten. De wereldkampioen is tweede met 4.440,21 punten, Van Aert derde met 4.225 punten. Arnaud De Lie blijft vijfde (2.780 punten). Het is niet de eerste keer dat Evenepoel haasje-over speelt met Van Aert. In oktober vorig jaar was dat ook al het geval na zijn wereldtitel in Wollongong. UAE Emirates voert het ploegenklassement aan, voor Intermarché-Circus-Wanty (Soudal-Quick.Step staat vierde, Lotto-Dstny negende), België leidt in het landenklassement. In de ranking van de eendagskoersen staan Van Aert op één en De Lie op twee, Evenepoel bezet na Vingegaard en Pogacar plek drie in de rondenranking.