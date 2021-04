Evenepoel vertrekt vandaag opnieuw op hoogtestage: “Alles loopt volgens plan”

Evenepoel trekt een tweede keer op hoogtestage, nadat hij in maart al lange tijd doorbracht op de flanken van de Teide-vulkaan op Tenerife. Bestemming is deze keer het Centro de Alto Rendimiento, het 2.320 meter hoog gelegen high performance trainingscentrum in Pardollano in de Sierra Nevada. Evenepoel krijgt het gezelschap van zijn Portugese ploegmaat João Almeida, teamcoach Koen Pelgrim en een verzorger. “Hij wordt er met de juiste mensen omringd”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck, die zelf eerst nog even focust op de Ardennenklassiekers, voor hij mee het zog kiest van zijn poulain in de Ronde van Italië.

“Met deze hoogtestage vat Remco de laatste fase aan van zijn voorbereiding op de Giro.” Waarin het verder opbouwen is nu. Steen voor steen. “Puur conditie aanscherpen. Extra klimritme opdoen. Om dan op 8 mei met een zo goed mogelijk vormpeil aan de start te verschijnen in Turijn. Alles loopt volgens plan. Remco heeft nergens meer last van, dat is het allerbelangrijkste. Een positief signaal ook. De Sierra is een prima uitvalsbasis. Hopelijk wordt het de komende tijd een beetje mooi weer ginder. En kan hij doen wat hij moet doen. In dat geval zal hij toch wel vrij goed zijn, denk ik.” Evenepoel blijft tot 21 april op zijn berg. In de ultieme aanloop naar de Giro staat onder meer nog wat Ardennentraining op het menu. Er is ook sprake van een verkenning van een paar ritten. Maar daar bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid over.