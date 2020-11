Evenepoel vertrekt met vliegtuig richting Spanje om nieuw seizoen voor te bereiden

Koers kort KOERS KORT. Valerio Piva brengt pak ervaring mee naar Cir­cus-Wan­ty Gobert

6 november Valerio Piva wordt volgend seizoen sportdirecteur bij Circus-Wanty Gobert. Hij verlaat CCC, dat opgedoekt wordt. De 62-jarige Italiaan begon in het jaar 2002 als sportdirecteur bij het legendarische Mapei. Bij Circus-Wanty-Gobert, dat in 2021 een WorldTeam wordt, komt Piva bij Hilaire Van der Schueren, Steven De Neef, Jean-Marc Rossignon en Bart Wellens in de sportieve leiding.