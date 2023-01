Evenepoel verliest meer dan een minuut op de slotklim, nadat hij eerst zelf voor solo koos - Miguel Angel López pakt ritzege

Ronde van San Juan Niks moet, alles mag (nog) voor Remco Evenepoel op Alto del Colorado: “Eens kijken waar ik al sta”

Morgen doemt de Alto del Colorado op. By far de grootste kans op succes voor Remco Evenepoel (23) in deze Ronde van San Juan. Al houdt de wereldkampioen de druk - terecht - nog héél ver af. “Benieuwd welk niveau ik nu al haal. En hoeveel werk ik nog heb. Maar top moet ik pas zijn over drie maanden.”

26 januari