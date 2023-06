Evenepoel troost ploegmaats én ouders van betreurde Mäder, koersdirecteur: “Gaan nu praten over volgende etappes”

KIJK. Thibau Nys klopt kleppers als Hirschi en Bilbao in Zwitserse eendags­koers: “Het leek gemakke­lijk en dat was het eigenlijk ook”

Twee weken na zijn ritzege in de Ronde van Noorwegen was het opnieuw prijs voor Thibau Nys (20). In de GP van Gippingen - een lastige eendagskoers in Zwitserland - was de crosser-wegrenner van Trek-Segafredo de snelste van een groep van dertig man. “Mijn volgende doel is de Ardennenrit in de Ronde van België.”