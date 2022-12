Evenepoel troeft Van Aert af en wint prestigieuze Vélo d’Or: “Het is eigenlijk de Ballon d’Or van de koers”

2022 was voor Remco Evenepoel een echt boerenjaar. Nadat hij in de lente met Luik-Bastenaken-Luik zijn allereerste monument won, deed onze landgenoot zowaar nóg straffer in de zomer. Eerst de Clasica San Sebastian, daarna ook nog de eindzege in de Vuelta én alsof het nog niet genoeg was, ook nog de wereldtitel op de weg in het Australische Wollongong. Na eerder al de Kristallen Fiets levert het hem nu ook de Vélo d’Or op, een trofee die wordt uitgereikt door het Franse ‘Vélo Magazine’ op basis van een stemming onder wielerjournalisten. Het is veruit de meest prestigieuze prijs die een wielrenner kan winnen. Evenepoel kreeg meer stemmen dan Wout van Aert, Tadej Pogacar en Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

“Het is een grote eer om de Vélo d’Or te winnen”, reageert Evenepoel fier in de nieuwste editie van ‘Vélo Magazine’, die deze week uitkomt. “Zeker zo vroeg in mijn carrière, want het is in mijn ogen de belangrijkste prijs in de koers. Het is een beloning voor mijn hele seizoen. Toen ik nog voetbalde, was ik gefascineerd door de prestige van de Ballon d’Or. Eigenlijk is de Vélo d’Or de Ballon d’Or van de koers. Ik denk dat die link wel een beetje speelt bij mij. Ik praat veel over voetbal met de broers van Oumi. Haar oudste broer is fan van Real Madrid en hij werd gek toen Benzema de Ballon d’Or kreeg. We zeiden toen al lachend dat ik de toekomstige Ballon d’Or van het wielrennen zou zijn.”