Evenepoel test Covid-negatief, maar wacht resultaten nadere onderzoeken af voor uitstippeling verder programma

Een echocardiogram en een extra bloedcontrole zijn de noodzakelijke post-Covidonderzoeken die maandag moeten uitwijzen of Evenepoel geen naweeën van het virus met zich meedraagt. Na de loodzware inspanning die hij afgelopen zondag leverde om alsnog de tweede tijdrit van de Ronde van Italië te winnen, wil zijn rechtstreekse entourage elk risico met hem uitsluiten en krijgt de gezondheid van de renner absolute prioriteit. Lees: mocht uit de tests blijken dat Evenepoel beter af is met een (paar) we(e)k(en) bijkomende rust, zal er niet worden geaarzeld om hem nog even aan de kant te houden.

Dat maakt het gespeculeer over zijn verdere programma op korte termijn momenteel volstrekt zinloos. Dauphiné, Ronde van Zwitserland en Baloise Belgium Tour zijn de mogelijke opties in de aanloop naar de twee Belgische kampioenschappen, eind juni, maar daarover bestaat dus nog geen duidelijkheid. Op langere termijn is het niet de bedoeling om van het oorspronkelijk uitgestippelde pad af te wijken. Tour en Vuelta stonden niet op Evenepoels programma en worden daar ook niet plots onstuimig aan toegevoegd. Bedoeling is en blijft nog steeds om in het najaar vooral toe te werken naar het dubbele WK (weg/tijdrijden) in Glasgow en te focussen op onder meer de Clasica San Sebastian en de Ronde van Lombardije.