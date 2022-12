Evenepoel stelt nieuwe regenboogtrui voor, ook Ineos-Grenadiers in nieuw jasje en weer meer rood voor Stuyven en co: zo herkent u het peloton in 2023

Tour de France Tour de France van 2024 eindigt met tijdrit in Nice

De laatste etappe van de Tour de France 2024 is een tijdrit en die eindigt niet in Parijs, maar in Nice. Dat hebben de stad Nice en de organisatoren van de bekendste rittenkoers ter wereld donderdag bekendgemaakt. Reden waarom er voor het eerst sinds 1905 niet in Parijs geëindigd wordt, zijn de Olympische Spelen die een week na het einde van de Tour in de Franse hoofdstad van start gaan.

