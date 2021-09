Evenepoel start ondanks maagklachten toch in derde rit Benelux Tour: “Nog niet 100 procent, maar waarschijnlijk wel goed genoeg om mee te rijden”

WielrennenRemco Evenepoel start vandaag dan toch in de 3de etappe van de Benelux Tour, met start in Essen en aankomst na 168,3 kilometer in het Nederlandse Hoogerheide. Evenepoel sukkelt met de maag en stelde na zijn individuele tijdrit van gisteren een verdere deelname aan de Benelux Tour (WT) zelfs even in vraag. Vanmorgen stond Evenepoel toch aan de start. “Twee pistolets en twee pannenkoeken, dat kon er nog in (lacht). Het is al beter dan niks.”

“Remco start ondanks zijn problemen met de maag. Na de tijdrit heeft hij toch wat voedsel kunnen opnemen. Blijkbaar voldoende om vandaag te kunnen rijden”, stelt sportdirecteur Rik Van Slycke.

De Benelux Tour begon al in mineur voor Evenepoel wanneer hij in de eerste rit af te rekenen kreeg met een defect voorwiel en zo een pak tijd verloor. In aanloop naar de individuele tijdrit werd hij ziek en moest hij na de race tegen de klok tevreden zijn met een 18de plaats op 39 seconden van de winnaar. Voor de aanvang van de derde etappe staat Remco Evenepoel als 37e geklasseerd op 1:36 van leider Stefan Bissegger.

“Ik denk dat we onze visie wat moeten veranderen. Wij moeten nu wat meer op lange termijn kijken. Er komen nog mooie dingen aan na de Benelux Tour. Daar gaan we zeker rekening mee houden. Volgende week is er het Europees kampioenschap. Het seizoen van Remco Evenepoel staat of valt niet met de Benelux Tour. Natuurlijk was hij naar hier gekomen om een mooie prestatie neer te zetten. Feit is dat Remco start en dat we hem grondig zullen opvolgen”, besluit Rik Van Slycke.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Photo News

Evenepoel: “Vrij goed geslapen”

“Ik heb vannacht vrij goed geslapen”, aldus Remco Evenepoel aan de start van de derde rit. “Wel heel veel gezweet. Ik had me warm aangekleed om de afvalstoffen eruit te zweten. Vanmorgen heb ik ook wat kunnen eten. Twee pistolets en twee pannenkoeken, dat kon er nog in (lacht). Het is al beter dan niks. Mijn maag is nog niet 100 procent, maar waarschijnlijk wel goed genoeg om gewoon mee te rijden vandaag.”

Zijn plan vandaag? “Gewoon meerijden, niks speciaals doen. Dan hoop ik tegen het weekend beter te zijn, zodat ik Kasper (Asgreen, nvdr.) kan ondersteunen voor zijn klassement.” Asgreen staat momenteel tweede in het klassement na een sterke tijdrit.