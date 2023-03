Evenepoel sprint in zog van ritwinnaar Ciccone en leider Roglic naar derde plaats op lange slotklim in Catalonië

In de openingsrit was het bij gelegenheid van mogen, op weg naar Vallter 2000 was ‘t van moeten voor Remco Evenepoel. De wereldkampioen wielrennen wou zich op de 15 kilometer lange slotklim meten met de andere favorieten op de eindzege. Ideale graadmeter in Evenepoels voorbereiding op de Giro.

In aanloop naar het Catalaanse skistation nam Jumbo-Visma de leiding in het peloton. Acht vluchters mochten onderweg hun ding doen, aan de voet van de slotklim was hun verhaal gezongen. Carr spartelde als betere klimmer nog even tegen, maar onder impuls van Bahrain-Victorious was het peloton snel op de afspraak.