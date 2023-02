Evenepoel pronkt met peperdure en exclusieve wereldkampioenenkader: “Een waar meesterwerk”

Tadej Pogacar past als titelverde­di­ger voor Strade Bianche en richt al z’n pijlen op Pa­rijs-Ni­ce

Tadej Pogacar (24) past voor de Strade Bianche op 4 maart. De titelverdediger kan de Italiaanse grindkoers niet rijmen met zijn ambities in Parijs-Nice. De Sloveen wil vanaf 5 maart schitteren bij zijn eerste deelname aan de Koers naar de Zon. Met ook nog Jonas Vingegaard aan de start in Frankrijk mogen de wielerfans zich opmaken voor een herhaling van het duel in de vorige Tour.