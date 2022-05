Evenepoel pakt derde zege in Noorwegen na bewogen sprint: "Plapp zei dat ik niets verkeerd heb gedaan”

WielrennenRemco Evenepoel heeft ook de vijfde etappe van de Ronde van Noorwegen naar zijn hand gezet. Samen met de andere favorieten greep hij de eenzame vluchter Ben Healy in de slotkilometer. En in de sprint met het uitgedunde groepje was Evenepoel vervolgens oppermachtig. Johannessen werd tweede, Plapp derde.

In een verraderlijke heuveletappe met rukwinden tot windkracht 7 vertrok al snel een grote kopgroep met 21 renners. Daarbij met Jimmy Janssens en Kamel Bonneu twee Belgen. Met Rémy Cavagna en Kasper Asgreen had ook leider Evenepoel twee sterke pionnen voorin. Andere klinkende namen bij de leiders: Michael Valgren, Andrey Amador en Daryl Impey. Alle ploegen, op Bardiani na, waren voorin vertegenwoordigd. De kans dat de de vluchters het onder elkaar mochten uitvechten voor de ritzege was dus groot.

In het peloton behield Quick.Step Alpha Vinyl de controle, want Jonas Gregaard reed een tijdje virtueel in de leiderstrui. Maar door het kopwerk van de ‘Wolfpack’ steeg de voorsprong van de vluchters nooit boven de 5 minuten. Ondertussen stak de wind meer en meer op en was het voor iedereen één groot gevecht op vooruit te geraken. Die wind inspireerde Evenepoel zelfs even om waaiers te trekken, maar zonder succes.

Solo Healy strandt in laatste kilometer

Om geen risico’s te nemen, liet Cavagna zich zelfs uitzakken tot in het peloton om mee op kop te rijden. Samen met Alpecin-Fenix hield de ploeg van de leider de voorsprong binnen de perken. Voorin probeerde de jonge Ier Ben Healy (EF Education-EasyPost) het solo. Hij sloeg al snel een gat van een dikke minuut.

In het peloton staken ook INEOS en Uno X een handje toe en zo werden de achtervolgers op 20 kilometer van de streep ingerekend. Maar aan Healy had het peloton een taaie klant. Op 10 kilometer van de streep bedroeg zijn voorsprong nog altijd meer dan een minuut. Maar op het laatste klimmetje kraakte de Ier. Een sterke Evenepoel dichtte samen met de andere favorieten de kloof.

Healy bleef nog tot in de slotkilometer voorop rijden, maar werd dan toch overspoeld door Evenepoel en co. Onze landgenoot pakte opnieuw uit met een straffe sprint en hield vrij eenvoudig Johannessen en Plapp af. Hij verstevigt zo uiteraard ook zijn leiderstrui.

Evenepoel: “Plapp zei dat ik niets verkeerd deed”

INEOS-renner Plapp maakte misbaar in de sprint. De Australiër vond schijnbaar dat Evenepoel in de sprint te fel van zijn lijn afweek. “Ach, ik ging als eerste de laatste bocht in”, deed Evenepoel zijn verhaal bij Eurosport. “Ik snijd als eerste de bocht aan en volgens mij ga ik in een rechte lijn. De eerste bepaalt dan ook een beetje de lijn. Volgens mij was het een beetje hetzelfde verhaal als gisteren in de Giro. Ik heb net ook met Plapp gesproken en hij zei me dat ik niets fout deed. Hopelijk diskwalificeren ze me niet. (lacht)”

Voorts had Evenepoel vooral lof voor ploegmakker Josef Cerny. “Hij reed echt supersterk en verdient een extra stukje taart vandaag. Onze tactiek klopte gewoon en het parcours was ook heel mooi. Dit is mijn eerste zege in een groepssprint en voor mij is dat wel een verrassing. Vroeger wist ik dat ik laatste zou worden in een sprint, nu loopt dat veel beter.”

