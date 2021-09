Evenepoel over selectie voor WK: “Als er iets gebeurt met Van Aert, zijn we flexibel genoeg om voor plan B of C te gaan. Maar hopelijk zal dat niet nodig zijn”

“Ik denk dat ik mijn plek verdien en we weten waar we voor staan. Ik sta ook 100 procent achter die tactiek en zal me volledig smijten”, aldus Evenepoel. “Ik denk wel dat het kan werken. Het is een heel lange koers en er kan van alles gebeuren. Alles staat in functie van Wout (Van Aert, red.), maar met bepaalde koerssituaties weet je nooit. Er kan zóveel gebeuren, maar dat is in elke wedstrijd zo. Als we de finaleronden van Leuven bereiken met Wout erbij, dan is het heel simpel. Hij heeft ook de meeste kans om het af te maken. Iedereen weet wat hij moet doen als Wout erbij is, en ook als hij er niet meer bij is. Dat is het belangrijkste. En als er iets gebeurt, dan zijn we volgens mij flexibel genoeg om voor plan B of plan C te gaan, maar laat ons hopen dat het niet nodig is.”