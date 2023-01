Evenepoel neemt afscheid van Oumi en trekt richting Argentinië voor Ronde van San Juan, ploegmaat Serry houdt reisdagboek bij

Remco Evenepoel begint het nieuwe wielerseizoen eind volgende week in de Ronde van San Juan (22-29 januari). De wereldkampioen en zijn ploegmaats nemen vandaag in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires in Argentinië. Evenepoel vertrekt ruim op tijd, veel vroeger dan naar het WK in Wollongong, waar het tijdverschil negen uur bedroeg en waar hij maar een week voor de tijdrit arriveerde. De jetlag zal dit keer kleiner zijn. Het tijdverschil van San Juan met Brussel bedraagt slechts vier uur.

Naast Evenepoel stappen ook Yves Lampaert, Fabio Jakobsen, Jan Hirt, Michael Morkov en Pieter Serry op het vliegtuig. Die laatste hield op zijn Instagram een reisdagboek bij (zie video hierboven). “Hopelijk is het beter weer in Argentinië, want hier is het maar triestig”, luidt het. Voor Evenepoel wordt het zijn derde deelname aan de Argentijnse rittenkoers. Eerder werd hij er in 2019, in zijn debuutjaar bij de profs, negende in de eindstand. Hij won er toen ook het jongerenklassement. Een jaar later, in 2020, pakte hij een zege in de tijdrit en de eindwinst.