Evenepoel moet nipt het onderspit delven voor Roglic op de meet na tricky openingsetappe

Domper voor Soud­al-Quick.Step: Vanseve­nant zes weken aan de kant wegens knieopera­tie

Geen Vansevenant in het Ardense luik. De 23-jarige renner van Soudal-Quick.Step kampte al een tijd met knieklachten en moet nu geopereerd worden. Hij is daardoor zes weken out en mist de Waalse klassiekers.