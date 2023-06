Evenepoel moet even lossen maar herrijst en wordt tweede, Cian Uijtdebroeks maakt indruk bergop en eindigt vierde

Ciccone draait klasse­ments­man­nen een loer met winst in laatste rit, Vingegaard steekt Dauphiné op zak

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) toonde zich in de achtste etappe van de Dauphiné de sterkste vroege vluchter. Vingegaard deed er alles aan om de Italiaan in te rekenen, maar hij hield stand. De Geletruidrager werd uiteindelijk tweede, en steekt zo de Dauphiné op zak. De Deen is meer dan klaar voor de Tour.