Evenepoel met lead-out van anderhalve kilometer voor Jakobsen, maar Welsford verrast alles en iedereen in San Juan

Wielrennen Alaphilip­pe reageert op uitlatin­gen Lefevere: “Kritiek van Patrick verandert niets”

Ben je twee keer op rij wereldkampioen geworden, is de grote baas toch niet helemaal tevreden. Zo zit het met Julian Alaphilippe, die woensdag in Mallorca aan zijn tiende seizoen begint in de ploeg van Patrick Lefevere. Alaphilippe is de wereldkampioen van 2021 en 2022 en hij is bij de bestbetaalde renners in de ploeg van Lefevere.

24 januari