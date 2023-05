Evenepoel mag weer trainen en reageert voor het eerst op kritiek op Giro-opgave: “Laatste dagen waren emotioneel heel zwaar”

Goed nieuws voor Remco Evenepoel (23). Onze landgenoot is na enkele post-covidonderzoeken (hart, longen, bloed) volledig goed bevonden voor de dienst. Op Instagram laat de wereldkampioen voor het eerst uitgebreid van zich horen. Over zijn opgave, maar ook over de kritiek die erop volgde. “Ik ben niet het type persoon dat zich zal verstoppen of bang zal zijn om te verliezen.”

De wereldkampioen was vorige week zondag, enkele uren na zijn zege in de tweede individuele tijdrit in Cesena, met een positieve coronatest uit de Ronde van Italië gestapt. Evenepoel ziekte de voorbije dagen thuis, in Schepdaal, rustig uit en is sinds afgelopen donderdag terug negatief. Maar aangezien hij een zware fysieke inspanning had geleverd met het virus in zijn lichaam, waren bijkomende onderzoeken wel raadzaam. Die brachten gelukkig geen complicaties aan het licht, waardoor de renner nu 100 procent fit en zorgenvrij opnieuw kan koersen.

Op Instagram liet de wereldkampioen vandaag voor het eerst na zijn opgave in de Giro uitgebreid van zich horen. “Het is moeilijk om te beslissen waar te beginnen. Laat ons starten met het goede nieuws: na de onderzoeken van vandaag, heb ik groen licht gekregen om weer te beginnen trainen en aan nieuwe doelen te denken. Ik moet in de eerste plaats mijn echtgenote en mijn ouders bedanken voor de steun die ze mij de laatste dagen hebben gegeven. Ook mijn dichtste familieleden en vrienden hebben me veel en goed gesteund. Net als mijn ploegmaats en de staf van Soudal-Quick.Step.”

Volledig scherm Evenepoel ging vandaag iets drinken met echtgenote Oumi. © Facebook Sara's Café Ninove

“Wat mijn gevoelens bij de opgave in de Giro betreft: het was zonder twijfel een van de grootste ontgoochelingen in mijn nog jonge carrière”, gaat hij verder. “De koers verlaten met een positieve coronatest was een heel bruut einde van wat een prachtig verhaal kon worden. Zes maanden bereidde ik me puur voor deze koers voor. Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes weg van huis. Alles verliep volgens plan, maar ook dat is sport. Ups en downs maken deel uit van onze job en dat kan ik zonder problemen aanvaarden.”

Daarna reageert Evenepoel ook op de kritiek die krijg na zijn opgave. Kwatongen beweerden dat hij niet echt positief had getest op corona, maar uit de Giro stapte uit angst om te verliezen. “Wat moeilijk te accepteren is, zijn alle negatieve reacties die ik heb gekregen na mijn opgave. Ik ben niet het type persoon dat zich zal verstoppen of bang zal zijn om te verliezen. Dit is voor zij die dat dachten. De laatste dagen waren emotioneel heel zwaar door deze reacties. Maar ik neem ze mee op de fiets, terwijl ik me voorbereid op mijn nieuwe doelen.”

“Ik wil iedereen vragen om te onthouden dat ik geen robot ben, maar ook maar een mens, echtgenoot, zoon, ploegmaat met normale gevoelens.”

“Ik kijk er naar uit om nieuwe doelen te stellen en voel me klaar om er een mooi tweede deel van dit tot nu toe mooie seizoen te maken.”

Die doelen worden in principe de weg- en tijdrit op het WK in Glasgow en de Ronde van Lombardije. Grote baas Patrick Lefevere sloot eerder al een vervroegd debuut in de Tour of een tweede deelname aan de Vuelta uit.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © ANP / EPA