Evenepoel maalt weer échte kilometers en haalt opgelucht adem: “De pijn is volledig weg”

Wielrennen KOERS KORT. Nizzolo de snelste in Almeria - Van Aert ziet schaduwkop­man Teunissen uitvallen op trainings­kamp

14 februari Giacomo Nizzolo heeft in Spanje de Clasica Almeria gewonnen. De Europese én Italiaanse kampioen toonde zich in een massasprint de snelste voor Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick.Step) en Martin Laas (BORA-hansgrohe). Voor Nizzolo is het de eerste zege van het seizoen. Mark Cavendish kon door materiaalpech geen hoofdrol vertolken in z'n eerste wedstrijd in het shirt van ‘The Wolfpack’.