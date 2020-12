Evenepoel lijkt deelname aan Tour in 2021 uit te sluiten: “Wil eerst ervaring opdoen in andere grote ronde”

Door zijn valpartij in de Ronde van Lombardije zag Evenepoel zijn debuut in een grote ronde in het water vallen. Dat debuut had moeten plaatsvinden in de Giro. De kans dat dat debuut in 2021 verschuift naar de Ronde van Frankrijk, is eerder klein. “Ik wil eerst in een van de twee andere grote rondes starten én die ook uitrijden vooraleer ik naar de Tour ga”, aldus Evenepoel. “Ikzelf maak weinig onderscheid tussen de drie rondes, in mijn ogen zijn ze even belangrijk. Al is de Tour qua uitstraling wel het grootste. Daardoor komt er meer druk en spanning bij kijken en is de Tour ook voor de sponsors het interessantst.”