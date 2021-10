Evenepoel leeft met vertrouwen toe naar Ronde van Lombardije: “Moet niet twijfelen aan feit dat ik in orde ben”

Nog even over die val dan. Wat is daar van blijven hangen sinds dat bewuste moment? “Ik ben er eigenlijk niet meer mee bezig. Ik heb vertrouwen op de fiets, rijd goed naar beneden, wring zonder problemen in het peloton... Die pagina is volledig omgedraaid. Of het helpt dat de Sormano niet in het parcours zit? Misschien deels wel, maar als hij er wel in lag, had het me niet afgeschrikt.”