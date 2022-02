Evenepoel kan eindzege in Valencia niet meer afsnoepen van Vlasov, Jakobsen juicht in slotrit

WK veldrijden Ontspannen Tom Pidcock na verkenning in Fayettevil­le: “Het is geen snel parcours”

Stijn Vlaeminck, onze man ter plekke in Fayetteville, ziet een ontspannen Tom Pidcock, dé uitdager van onze Belgen op het WK veldrijden. Vandaag verkende hij het parcours. Een verrassing, want de voorbije dagen hield hij zich afzijdig. Vlaeminck kon ook even spreken met de jonge Brit. “Mensen speculeren dat het parcours sneller is dan de werkelijkheid. Maar het is niet snel”, vertelde Pidcock. “Droog, dat wel. Maar het is zwaar. Iets voor mij? Ik weet het niet. Het wordt zeker een zware wedstrijd. We zien wel hoe het gaat. Vandaag voel ik me oké.

29 januari