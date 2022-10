Evenepoel: “Het moment dat ik op het balkon verscheen op de Grote Markt, ga ik voor de rest van mijn leven onthouden”

WIELRENNEN De Belgische piramide van succes: wielerbond heeft basis om op verder te bouwen na “beste WK in 25 jaar”

Het goud van Remco Evenepoel blinkt het hardst, maar het WK in Australië was op alle vlakken een succes voor België. Serge Pauwels, development coach van de wielerbond: “Gescoord in alle categorieën en alle disciplines: dit is de basis om op verder te bouwen.”

27 september