Evenepoel hervat in Ronde van Zwitserland: “Een koers waar ik goede herinneringen aan heb”

Het programma van Remco Evenepoel krijgt vorm. In de Giro moest de wereldkampioen na een dikke week koers en met het roze om de schouders de strijd staken na een positieve coronatest, waarna al snel gespeculeerd werd over een mogelijke Tour-deelname. Die speculaties drukte teammanager Patrick Lefevere evenwel snel de kop in - Soudal-Quick.Step wilde geen overhaaste koerswijziging doorvoeren.

De Baloise Belgium Tour kwam in beeld als mogelijk decor voor een terugkeer in competitie, maar Evenepoel en zijn ploeg kiezen dus voor de Ronde van Zwitserland, die volgende week zondag (11 juni) van start gaat. Na vorig jaar wordt het Evenepoels tweede deelname aan de Zwitserse rittenkoers. Hij zal er onder meer Wout van Aert tegen het lijf lopen. Met twee individuele tijdritten is het parcours spek naar zijn bek.

“Het was een uitdaging om het pad voor het vervolg van het seizoen uit te stippelen”, zegt Evenepoel in een persbericht van Soudal-Quick.Step. “Iedereen weet dat de Giro mijn hoofddoel was en dat het heel jammer is wat er gebeurd is, dus was het belangrijk om een goed plan op te maken. Ik denk dat Zwitserland de perfecte start is. Het is een koers waar ik goede herinneringen aan heb na mijn zege in de tijdrit vorig jaar.”