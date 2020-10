Evenepoel gaat vrijuit in onderzoek naar ‘object’ dat uit achterzak werd gehaald na val in Lombardije

WielrennenRemco Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Davide Bramati gaan vrijuit in het onderzoek dat opgestart was in de nasleep van de val van onze landgenoot in de Ronde van Lombardije. Dat meldt de CADF, de wielerantidopingorganisatie.

De UCI startte in augustus een onderzoek op naar het ‘object’ in de zak van Remco Evenepoel tijdens zijn valpartij in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Op beelden is te zien hoe sportdirecteur Davide Bramati, knielend bij Evenepoel in het ravijn, iets uit de achterzak van de renner haalt. Dat leidde tot bedenkingen op sociale media. Ploegleider Davide Bramati reageerde bij de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. “Dit was niets illegaals - dat men dat zelfs zou kunnen denken...”, zei hij.

En de CADF volgt de Italiaan daar dus in. “Na de verklaringen van alle betrokken partijen, ook de renner en de vertegenwoordigers van de ploeg gehoord te hebben, concludeerde de CADF dat er geen dopingovertreding is begaan. We beschouwen de zaak als besloten, tenzij er later nieuwe elementen zouden opduiken. De CADF wil de heer Evenepoel, de heer Bramati en het Team Deceuninck-Quick.Step bedanken voor hun medewerking tijdens het onderzoek.”

