Evenepoel gaat op hoogtestage voor Spelen: “Alleen trainen, leven en koken zou te lastig zijn"

“Normaal zou ik alleen een trainingsperiode inlassen", zegt Evenepoel. Na de Belgium Baloise Tour had hij bijvoorbeeld aangegeven vooral nood te hebben aan trainingen voor z'n explosiviteit. “Maar als ik niet op hoogtestage zou gaan, zou er geen soigneur in de buurt zijn. Zou alles moeilijker te organiseren zijn. De trainingen zou ik alleen moeten doen, zonder ploegmaats. Ik alles alleen moeten doen.”

Maar eerst het BK. Over zijn persoonlijke tactiek of die van QuickStep in het algemeen wil hij niets verklappen. Dat het lastig zal worden, dat wel. “Het is eigenlijk een grote kermiskoers. Alleen zal het sneller gaan. Veel sneller - aangezien er alleen maar Belgen meedoen. De wind zal het sowieso een tricky koers maken. Maar we zullen er alles aan doen om de trui binnen te halen. Na twee jaar Alpecin Fenix is het tijd om de driekleur terug te grijpen.”