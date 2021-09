Evenepoel entertaint op persconferentie: “Waar ik heen wil met deze benen? Er is een McDonalds in de buurt, zag ik”

WielrennenRemco Evenepoel (21) blinkt weer in zijn vel. Dat was er niet alleen aan te zien in de tijdrit, maar ook op de persconferentie achteraf. Evenepoel bespeelde de aanwezige pers zoals alleen hij dat kan. Maar dat hij wel zin had in een ijsje van de McDonalds, dat kwam hem op een (hartelijke) terechtwijzing van de moderator te staan.